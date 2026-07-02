Giardini Montanari di Riccione: cittadinanza coinvolta nell'arricchimento dell'opera

La storica fontana del nuotatore non sarà toccata dalle opere di riqualificazione

Il grande percorso di rigenerazione urbana che ridisegnerà i giardini Montanari di Riccione si arricchisce di un pilastro fondamentale basato sulla condivisione e sul coinvolgimento diretto della cittadinanza. L’Amministrazione comune ha infatti candidato al Bando Partecipazione 2026 della Regione Emilia-Romagna, un innovativo processo partecipativo. L’iniziativa mira a includere attivamente i giovani, le scuole, il mondo associativo, le realtà culturali e le categorie economiche per accompagnare l’imminente avvio dell’opera. Il duplice obiettivo è informare puntualmente la comunità per minimizzare l’impatto dei lavori in sinergia con residenti e imprese, e al contempo mantenere questa porzione di città viva, frequentata e pienamente accessibile anche durante la fase di trasformazione.

L’apertura complessiva dei cantieri è fissata entro il prossimo mese di ottobre, con l’avvio coordinato delle lavorazioni nel centro cittadino. Sebbene le scadenze legate ai finanziamenti prevedano il completamento delle opere per l’inizio del 2029, l’obiettivo programmatico è di stringere i tempi e ultimare l’intero restyling in anticipo rispetto alla data prestabilita, riducendo così al minimo i disagi per residenti e attività economiche.

In merito alle recenti polemiche sollevate sulle piattaforme social e riprese da alcune testate giornalistiche, l’amministrazione precisa che la storica fontana del nuotatore non sarà spostata né in alcun modo toccata dalle opere di riqualificazione, qualificando le notizie diffuse a riguardo come totalmente infondate. L’intervento complessivo sui giardini Montanari, sostenuto dai finanziamenti per la rigenerazione urbana, si concentrerà esclusivamente sul potenziamento dell’attrattività turistica e commerciale del centro e sull’adozione di soluzioni all’avanguardia per la sostenibilità ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici.