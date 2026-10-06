Ginnastica, pioggia di medaglie per la Riccione Academy a Cesena

Argento all-around e tre podi per Amelia Mettifogo nel Gold. Ori e bronzi anche nella gara Silver LE3 per le ginnaste riccionesi

Lo scorso fine settimana è stato ricco di soddisfazioni per la Ginnastica Riccione Academy, impegnata in due competizioni a Cesena. Nel Campionato Individuale Gold Junior e Senior GAF ha brillato in modo particolare Amelia Mettifogo (Senior 1), argento all-around, e che ha centrato anche un secondo posto alla Trave e due terzi posti, al Volteggio e alla Parallela. Nella stessa categoria Sofia Brocchi ha conquistato un ottimo bronzo alla Trave. Risultati di grande prestigio per due atlete che fanno parte della squadra di A1 della società del presidente Francesco Poesio.

Sempre a Cesena la sezione di Artistica è stata impegnata anche in una Gara Silver LE3 avanzato. Amelia Tesini ha vinto la medaglia d’oro nella categoria LE3 base Senior 1. È salita sul podio, nella stessa categoria, anche Matilde Comandini, terza. Bronzo anche per Mia Severi nella categoria LE3 avanzato Senior 2.

“Un bel fine settimana, che attesta ancora una volta l’alto livello raggiunto dalle nostre ginnaste – commenta il presidente Poesio -. La chiusura migliore di una settimana che ha visto l’inizio ufficiale dei lavori alla nostra palestra di viale Abruzzi. Ha iniziato così a prendere forma qualcosa che abbiamo immaginato, progettato e aspettato a lungo: un nuovo spazio, una nuova casa, un nuovo capitolo per la Ginnastica Riccione Academy, che ci permetterà di fare un ulteriore salto di qualità. Il primo passo è stato fatto e questo è solo l’inizio”.