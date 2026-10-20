Ginnastica Riccione Academy, pioggia di medaglie: 22 podi a Formigine

Otto ori, quattro argenti e dieci bronzi per le atlete riccionesi nella gara regionale di Ginnastica Artistica Femminile Silver

Bottino record per la Ginnastica Riccione Academy nella gara di Ginnastica Artistica Femminile Silver LA/LB base ed avanzato svoltasi nel fine settimana a Formigine. Ben 22 le medaglie conquistate dalle riccionesi, seguite della direttrice tecnica Vanessa d’Angelo, in una sola competizione. Un risultato ancora più eclatante considerando che numerose società dell’Emilia-Romagna erano in gara con oltre 270 atlete. Nel dettaglio le ginnaste della Perla Verde hanno conquistato otto medaglie d’oro, quattro d’argento e dieci di bronzo.

A salire sul gradino più alto del podio sono state: Helena Lanzetti (S1 LB avanzato), Nicole Moretti (A1 LB avanzato), Nicole Pari (A5 LB avanzato), Federica Magi (S1 LA base), Gaia Sarcinella (A2 LB avanzato), Sofia Melnyk (A2 LA avanzato), Maria Menghi (A4 LA base) e Rebecca Tordi (A3 LB avanzato).

Secondo posto per: Margherita Lucarini (A4 LB avanzato), Greta Ferrari (J1 LA base), Perla Tonelli (A3 LA base) e Iris Monti (A3 LA base).

Bronzo per: Agata Leardini (J1 LA avanzato), Sofia Butti (A5 LB base), Giada Pagnoni (A2 LB avanzato), Sofia Scarponi (A4 LB avanzato), Ludovica Calesini (A5 LA base), Diletta Mancini (A2 LA base), Beatrice Pasini (A1 LA avanzato), Rebecca Iencinella (A3 LB base), Grace Hernandez (A2 LA avanzato) e Gioia Violante (A4 LA avanzato).

“Sono numeri che parlano da soli – commenta Francesco Poesio, presidente della Ginnastica Riccione Academy -, ma dietro queste medaglie ci sono sacrifici, impegno, passione e il cuore di tante bambine e di tanti collaboratori che hanno saputo distinguersi per qualità, precisione e determinazione. In un periodo così intenso, tra nuovi progetti, lavori di ampliamento della palestra di viale Abruzzi, organizzazione di eventi e tante sfide da affrontare, avevo proprio bisogno di una giornata così, ringrazio le nostre atlete e tutti coloro che hanno lavorato insieme a loro per conseguire questo risultato”.