ARTISTICA Ginnastica Riccione Academy, secondo posto nella seconda prova regionale Gold 2

A Cesena le giovani atlete migliorano il punteggio ottenuto a Rimini

La Ginnastica Riccione Academy si migliora. Dopo il terzo posto centrato a Rimini nella prima prova regionale del Campionato a Squadre Allieve Gold 2, le ragazze del presidente Poesio salgono sul secondo gradino del podio nella seconda prova, con un punteggio finale di 214.150, con un miglioramento di 2,225 punti rispetto alla prova riminese (211.900). A Cesena sono scese in pedana, a difendere i colori della Perla Verde, Miruna Scopet, Margherita Cantelli, Sofia Caltagirone e Sveva Monaldi. Sofia Caltagirone è stata protagonista di una splendida prestazione All Around, classificandosi tra le più forti della categoria. Per tutte e quattro ottime prove al Volteggio. Nella Parallela spicca il 19.000 di Miruna Scopet. Nella Trave grande prova di Margherita Cantelli.

La Ginnastica Riccione Academy chiude così il Campionato Regionale al terzo posto, piazzamento che vale l’accesso alla Zona Tecnica, in programma il prossimo 14 novembre e che metterà in palio l’ammissione alla finale nazionale.