Ginnastica Rimini: Talita Ricci Campionessa Interregionale e qualificata al Nazionale
Al Palasport di Cittadella, la giovanissima atleta conquista la vetta delle Allieve 3 con performance da record, portando entusiasmo alla società e alla tecnica Lisa Frattini
La Società Ginnastica Rimini centra un nuovo grande obiettivo: la qualificazione al Campionato Nazionale Gold Allieve di ginnastica ritmica con la giovanissima Talita Ricci, classe 2015.
Al Palasport di Cittadella (PD), con un punteggio di 20.850 alla Fune e 20.650 al Cerchio, Talita domina la classifica delle Allieve 3, conquistando il titolo di Campionessa Interregionale ZT2. Questo successo si aggiunge al precedente titolo di Campionessa Regionale Emilia-Romagna, ottenuto dopo le prove di Ravenna e Cervia.
Grande soddisfazione per la società e per la tecnica Lisa Frattini, che sottolineano l’impegno e il talento della giovane atleta.