Ginnastica Rimini vola alle finali nazionali del Campionato Gold

Isotta Sorbino e Aurora Lazzaretti si qualificano grazie ai risultati regionali e gareggeranno a Campobasso l’11 e 12 aprile

La Società Ginnastica Rimini, con le atlete Isotta Sorbino e Aurora Lazzaretti allenate dalla tecnica Lisa Frattini, sarà protagonista della fase Nazionale del Campionato Gold di Specialità, che si svolgerà a Campobasso il prossimo 11/12 Aprile. Un’esperienza importante per le due giovani atlete (cat. J1 Sorbino e cat. J2 Lazzaretti), che si sono qualificate a questo prestigioso appuntamento in virtù dei risultati ottenuti nelle due prove regionali. Entrambe hanno conquistato il titolo di vice Campionessa Emilia-Romagna e della cosiddetta Zona Tecnica, svoltasi a Montegrotto il 14 Marzo, dove Isotta Sorbino ha conquistato il primo posto nella specialità cerchio, con un punteggio di 22.000 e Aurora Lazzaretti il secondo posto nella specialità nastro, con il punteggio di 21.100