Giobbe Covatta in scena a Misano Adriatico con “70. Riassunto delle puntate precedenti”

Domenica 15 febbraio al Cinema Teatro Astra, il comico napoletano porta la sua ironia su temi sociali, religione e ambiente

Nuovo appuntamento della rassegna teatrale Astra Verba Ridens del Cinema Teatro Astra di Misano Adriatico. Sale sul palcoscenico romagnolo, domenica 15 febbraio 2026 (ore 21:15), Giobbe Covatta con 70. Riassunto delle puntate precedenti, di e con Giobbe Covatta.

Il menu dello spettacolo prevede una degustazione di prodotti tipici del comico napoletano: religione, ambiente, ecologia, donne, terzo mondo, vecchiaia, il tutto è condito con un’abbondante dose di ironia e cotto a fuoco vivo in un crogiolo forgiato nel Sud Italia tenendo conto dell’intero Sud del mondo.

Gli ingredienti dello spettacolo sono tutti freschi perché incredibilmente non hanno nessuna scadenza tanto da sembrare addirittura futuribili.

Lo spettacolo narra il percorso fatto dallo “cheff” per arrivare all’uso sapiente delle sue ricette e all’amore per le tematiche sociali affrontate sempre con la leggerezza di un’intelligente comicità, tratto distintivo dell’intera produzione artistica dell’artista.