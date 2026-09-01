Giocattoli con sabbia contaminata da amianto, scatta l’allerta

Il ministero della Salute segnala tre prodotti venduti anche online: rilevata la presenza di amianto tremolite

Il ministero della Salute ha segnalato, nell’ambito del sistema europeo Safety Gate, alcuni giocattoli contenenti al loro interno sabbia contaminata da amianto.

Nel dettaglio, si tratta di:

-un giocattolo elastico a forma di carota, di colore arancione, lungo circa 17 centimetri e riempito di sabbia (marca Trendhaus, modello 967176, codice a barre 4032722967176);

-un giocattolo deformabile a forma di fantasma pieno di sabbia, bifacciale con due facce diverse felice e triste (marca Trendhaus, modello 964700, codice a barre 4032722964700);

-un giocattolo deformabile a forma di umanoide pieno di sabbia di colore nero (marca: TOI TOYS, modello: 35162Z, codice a barre: 8714627012248).

Le analisi hanno rilevato la presenza di amianto tremolite nella sabbia contenuta nei giocattoli. In caso di rottura dell’involucro, il materiale di riempimento contaminato potrebbe fuoriuscire. Il ministero sottolinea che nella notifica non risultano identificati i distributori. Per questa ragione la commercializzazione in Italia potrebbe essere avvenuta anche tramite marketplace online ed è quindi opportuno verificare anche eventuali acquisti effettuati attraverso piattaforme Internet.

Cosa fare nel caso si abbia il giocattolo in casa

Se il giocattolo è integro: sospenderne immediatamente l’utilizzo, non consegnarlo più ai bambini, non aprirlo, non tagliarlo e non tentare di svuotarlo e verificare la possibilità di riconsegnarlo al rivenditore o al soggetto presso cui è stato acquistato, considerato che la notifica Safety Gate indica un richiamo del prodotto dagli utilizzatori finali. Se non è possibile risalire al venditore, contattare l’Azienda sanitaria territorialmente competente, chiedendo quale procedura sia stata prevista dalla Regione.

Se il giocattolo è rotto e la sabbia è fuoriuscita: non spazzare la sabbia, non utilizzare un normale aspirapolvere, non soffiare sul materiale, non disperderlo ulteriormente e impedire temporaneamente l’accesso dei bambini e delle altre persone all’area interessata. Contattare l’Azienda sanitaria territorialmente competente e segnalare chiaramente che si tratta del prodotto oggetto della notifica Safety Gate.

In caso di giocattolo simile a quelle oggetto di notifica, per il quale non sia più possibile risalire al codice identificativo, si dovrà comunque sospenderne immediatamente l’utilizzo a scopo precauzionale e contattare l’Azienda sanitaria competente al fine di consegnare il prodotto per gli accertamenti sull’eventuale presenza di amianto.

Modalità di smaltimento

Il prodotto non deve essere gettato tra i normali rifiuti: non va conferito autonomamente nell’indifferenziato, nella plastica o in altri flussi di raccolta domestici. Stessa cosa in presenza di sabbia già fuoriuscita: non si tratta più della componente di un giocattolo, ma di una situazione che può richiedere la valutazione dell’eventuale dispersione di materiale contaminato. Anche per lo smaltimento, quindi, contattare l’Azienda sanitaria territorialmente competente.