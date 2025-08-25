Giochi, mappa dei nuovi luoghi sensibili a Riccione: stop a slot e centri scommesse vicino ad Aquafan e Oltremare

La nuova mappatura, ha lo scopo di proteggere i soggetti più vulnerabili

Nessuna sala slot o centro scommesse in prossimità di parchi tematici, centri sportivi o ricreativi a Riccione. Come riporta Agipronews, il Comune ha reso nota la nuova mappatura dei luoghi sensibili nella città, inserendo nella lista anche i parchi tematici, come Aquafan e Oltremare, il campo sportivo dell’Asar Riccione e la sede di Riccione webradio, in via Mantova a San Lorenzo. Inoltre, non più solo scuole, case di riposo, ospedali e centri d’assistenza, la nuova catalogazione comprende anche la biblioteca, le sedi del Giocamusica in viale Veneto e quella del Musicantiere in via del Commercio, a cui sommare la Casa Scout di via Massaua e il centro socio-occupazionale di vale Tarquinia.

L’elenco dei luoghi sensibili e la relativa mappa sono stati redatti dall’amministrazione comunale di Riccione a seguito di diverse attività di coordinamento tra gli uffici e con lo scopo di adattarsi alla legge regione sul gioco in Emilia Romagna.

La nuova mappatura - che include nuove attività, escluse dalla precedente mappa del 2018 - ha lo scopo di proteggere i soggetti più vulnerabili. “Questi punti sensibili - sottolineano dall’amministrazione - si vanno ad aggiungere ad altri già individuati sulla mappa del territorio di Riccione che, con la nuova mappatura, conta 83 luoghi da tutelare. La mappa sarà parte integrante delle azioni di prevenzione delle dipendenze patologiche con il chiaro obiettivo di proteggere le persone più fragili, in particolare minori, anziani e soggetti vulnerabili, dal rischio di sviluppare forme compulsive di gioco d’azzardo”.





