Gioco online, Danimarca sulla cresta dell'onda: ecco i dati ufficiali

A maggio 2025 il gioco online in Danimarca è cresciuto notevolmente, secondo l’Autorità danese per il gioco.

A maggio 2025 il settore del gioco online in Danimarca ha registrato una crescita notevole, secondo quanto riportato dall'Autorità danese per il gioco (Spillemyndigheden). I dati ufficiali evidenziano un aumento complessivo della spesa del 19,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, con una netta spinta proveniente dalla componente digitale. I casinò online, infatti, hanno rappresentato il vero protagonista di questa scalata, con un incremento del 40,1%. Ciò non fa altro che confermare una tendenza in atto già da diversi mesi, rafforzando ulteriormente la centralità delle piattaforme digitali nel settore del gioco mondiale.

I giochi preferiti in Danimarca

Sono le slot online le vere regine del settore dei casinò digitali. Si tratta di una regola che vale non solo in Danimarca, ma anche in Italia. Il merito va alle sale da gioco telematiche che permettono di provare alcune delle opzioni più famose, come la slot Legacy of Dead di Play'n Go, per citare un esempio concreto. Le slot machine fisiche hanno registrato una crescita più contenuta, ma comunque interessante, pari all’8,4% su base annua. Ciò indica un fattore importante: i giocatori danesi continuano a dedicare dello spazio anche alle macchinette fisiche, in special modo se si parla dei classici modelli da bar.

Al contrario, il segmento delle scommesse sportive ha mostrato una forte flessione, con un calo del 6,3% rispetto al 2024. Il dato della Danimarca rappresenta un’eccezione all’interno di un mercato europeo generalmente in espansione, e indica un possibile cambiamento delle preferenze da parte degli utenti danesi. Per quanto riguarda le sale da gioco fisiche, i numeri non mostrano delle variazioni rilevanti rispetto all’anno precedente. Si è dunque in una fase di stabilità, senza segni evidenti né di crescita né di contrazione. L’interesse principale rimane comunque concentrato sul comparto online, che continua ad attirare una quota sempre più ampia di giocatori.

Il digitale supera l'analogico

Secondo Spillemyndigheden, il mercato sta vivendo una fase di forte espansione del digitale, il tutto a scapito delle modalità tradizionali di gambling. La semplicità di accesso, l’ampia offerta disponibile e la possibilità di giocare in qualsiasi momento sembrano essere i fattori responsabili del "trasloco" dei giocatori dall'analogico al digitale. In tal senso, le similitudini con altri paesi come l'Italia risultano evidenti, oltre che coerenti con il periodo storico e sociale che stiamo vivendo.

In parallelo è cresciuto anche il ricorso agli strumenti di tutela e di prevenzione. Il registro ROFUS, che consente ai cittadini danesi di autoescludersi volontariamente dal gioco, è stato aggiornato a maggio 2025 e mostra un utilizzo sempre più diffuso. Ciò può indicare una maggiore consapevolezza da parte degli utenti, che scelgono di prendersi una pausa o di interrompere del tutto la propria attività ludica per motivi personali o di salute. L’incremento delle registrazioni sul ROFUS riflette un'attenzione sempre più evidente verso il gioco responsabile, come accade anche in Italia con il registro di autoesclusione messo a disposizione dall'ADM.

In conclusione, sebbene alcuni trend siano differenti dai nostri, anche in Danimarca il digitale sta prendendo possesso delle preferenze dei giocatori di gambling.