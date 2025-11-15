Gioielleria Pedrosi sotto tiro, il sindaco: "Basiti per la frequenza dei furti"

Sacchetti: "Più controlli di Polizia Locale e telecamere, ma non basterà: serve l'intervento dello Stato"

Il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti si dice "basito" per l'ennesimo colpo tentato a danno della gioielleria Pedrosi, il terzo in sei mesi. "Prendere di mira così un’attività è un caso unico e quantomeno preoccupante, e il primo pensiero non può che andare al proprietario, cui esprimo a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità grande solidarietà", scrive il primo cittadino, che evidenzia anche le numerose segnalazioni di furti in zona via Celletta dell’Olio e nelle aree limitrofe al centro, in abitazioni ma anche a danno di depositi di attrezzature, fatti che "non possono non far accentuare ancor più in tutti noi la necessità di tenere alta l'attenzione".

L'amministrazione comunale si dice pronta a intervenire con maggiori pattuglie della Polizia Locale e un sistema più fitto e integrato di videosorveglianza, con la consapevolezza che però "Non possa bastare, perché il pronto intervento in situazione di emergenza è per legge dello Stato demandato alle Forze dell'ordine, polizia e carabinieri. Per questo a livello centrale e territoriale va prestata forte attenzione al comune di Santarcangelo, terzo comune della provincia per abitanti, con 45km quadrati di territorio. Si smetta di usare la sicurezza come strumento politico, dando la responsabilità ai sindaci rispetto a una competenza dello Stato, come quella della sicurezza".

Sacchetti rimarca il concetto: "Un sindaco non può sostituirsi allo Stato, se non nell’auspicio di un rafforzamento degli organici e delle strumentazioni. E visto cosa è successo non più tardi di qualche mese fa con i rinforzi estivi, con questo Governo c’è da penare non poco in materia". Il primo cittadino non intende però rimanere con le mani in mano: "Allo stesso tempo invece spetta a noi mantenere un presidio sociale attivo, legato al contesto urbano ed educativo, denunciare e prevenire comportamenti di inciviltà e vandalismo come purtroppo subisce troppo spesso la nostra città. Anche questo è un lavoro da fare nella comunità e anche su questo dobbiamo impegnarci e prenderci le nostre responsabilità oltre che nell’implementare l’attività della Polizia Locale e le dotazioni di sicurezza e video sorveglianza cittadina".