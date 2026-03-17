"Giorgia dove ti sei nascosta?". Balneari in piazza a Roma

Striscioni e accuse alla premier, i balneari chiedono stop alle gare e confronto

Protesta dei balneari a Roma contro l’applicazione della direttiva Bolkestein e l’incertezza sulle concessioni.

In piazza il movimento “Balneatori Incazzati Uniti”, che denuncia il rischio per migliaia di imprese familiari.

La mobilitazione è partita dalla sede di Confcommercio per poi raggiungere Montecitorio. Area blindata davanti alla Camera, tra tensioni e slogan contro governo ed Europa. Esposti striscioni con scritte “No Bolkestein” e “Siete dei lazzaroni”, rivolti verso il Parlamento. Nel mirino la premier Giorgia Meloni, accusata di aver cambiato posizione rispetto al passato. Durante il presidio è stato diffuso l’audio di un suo intervento in Aula da deputata sul tema. Sui cartelli anche la scritta “Giorgia, dove ti sei nascosta?”, firmata dai manifestanti. Dure critiche anche ai sindacati di categoria, ritenuti poco incisivi. I balneari chiedono lo stop alle gare e un confronto immediato con il governo. Forte preoccupazione per il bando sulle concessioni in arrivo dal Ministero. Secondo i manifestanti, la direttiva europea non si applicherebbe al settore. Annunciate nuove iniziative di protesta nei prossimi giorni nella Capitale.

"Era una manifestazione organizzata da un gruppo trasversale alle sigle sindacali nazionali" dice Mauro Vanni rappresentante nazionale di Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Cna "Non c'era nessun rappresentante di sigle nazionali. La partecipazione a livello locale dei nostri colleghi è stata bassissima. Nessuno di noi è felice di andare a gara, a bando. Ma oramai tutti i tribunali, le sentenze, i commissari europei hanno affermato in maniera inderogabile che bisogna andare a bando. Più che il tema della protesta noi ci stiamo organizzando per consolidare l'unità all'interno della categoria per affrontare e vincere i bandi. Il nostro impegno è assistere i nostri associati per andare ai bandi in maniera costruttiva e vincere la gara".