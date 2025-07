Giorgio Armani in convalescenza dopo un ricovero a Milano

Non sarà presente alla fine delle sfilate

Giorgio Armani non sarà presente al termine delle sfilate delle linee Emporio Armani e Giorgio Armani, in programma durante la Milano Fashion Week. Lo stilista, attualmente in convalescenza dopo un recente ricovero in ospedale, ha scelto di restare a casa per recuperare completamente le forze.

A rappresentarlo in passerella sarà il suo storico braccio destro, Leo Dell'Orco, che saluterà il pubblico al termine degli show. Dalla maison fanno sapere che: «Armani – che compirà 91 anni l’11 luglio – è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini».

L’assenza del fondatore, seppur sentita, non intacca il prestigio e la continuità delle presentazioni, che restano tra gli eventi più attesi della settimana della moda milanese.