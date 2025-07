Giorgio Gaber, Franco Battiato e Johnny Cash protagonisti di Itinerari letterari a San Giovanni in Marignano

Il 4 luglio si apre con lo spettacolo teatrale “Storie da bar”, tratto dai libri di Stefano Benni

Dopo gli appuntamenti primaverili dedicati alla narrativa, domenica 6 luglio(ore 21.15, arena spettacoli) inaugura la sezione estiva diItinerari letteraricon una serata speciale che accende i riflettori sulla musica e il pensiero di Giorgio Gaber. In questo primo appuntamento si entrerà nel mondo di quel “filosofo ignorante” che fu, secondo una definizione da lui stesso coniata, Giorgio Gaber. Attraverso video d’epoca emozionanti, esilaranti e intelligenti, Emiliano Visconti con Giorgio Gaber. Filosofo ignorante,ripercorrerà alcune delle tappe fondamentali della sua carriera che, dalla neonata televisione portarono Gaber nei teatri della penisola, rimescolando anno dopo anno il canovaccio dei suoi testi per restituire un’immagine fedele e critica di un mondo in costante trasformazione.

Anche Franco Battiato sui libri ci ha passato buona parte del suo tempo e dai libri ha tratto alcune delle perle che verranno riproposte venerdì 11 luglio in Franco Battiato e il cinghiale bianco. A raccontare gli anni fondamentali in cui Battiato rivoluzionò il mondo della musica italiana ci sarà Fabio Zuffanti,uno dei più competenti biografi del Maestro siciliano, in libreria con il suo testo definitivo Sacre sinfonie. Battiato: tutta la storia (Il Castello 2025). Per questa occasione sul palco con lui salirà Andrea Amati, cantante e cantautore riminese che, accompagnato dal piano di Stefano Zambardino, offrirà riletture di alcune delle perle del repertorio di Battiato. Sarà un viaggio avvincente nel mistero di quei testi e di quelle musiche che sembravano provenire da un altro universo. Un universo in cui abita il famoso cinghiale bianco.

Johnny Cash, invece, leggeva poco e leggeva soprattutto la Bibbia, forse per capire meglio come disobbedire a tutti i comandamenti dati e non dati. La sua incredibile avventura che va dagli albori della nascita del rock, presso i Sun Studios, fino a una vecchiaia celebrata come raramente capita alle rock star, verrà ripercorsa venerdì 18 luglio in Johnny Cash: al di là del bianco e del nero, un racconto appassionante a cura di Emiliano Visconti accompagnato dal duo Acusting Plays. Tra continue dannazioni e redenzioni, sprofondando fino all’inferno per riemergere più tenace che mai, Johnny Cash ha forse raccontato l’America della frontiera come pochi romanzieri hanno saputo fare.

Itinerari letterariè una rassegna del Comune di San Giovanni in Marignano con la direzione artistica di Rapsodia di Emiliano Visconti e la collaborazione di Aps Pro Loco.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La rassegna Itinerari Letterari è anticipata da un evento teatrale in programma venerdì 4 luglio alle ore 21 Arena Spettacoli a cura di Aps Pro Loco nell’ambito di Estate fuori dal Comune. Andrea Lupo, accompagnato dalle musiche dal vivo di Guido Sodo, proporrà “Storie da bar”, tratto da "Bar Sport" e da "Il bar sotto il mare" di Stefano Benni. Lo spettacolo, una produzione di Teatro delle Temperie, vedrà un tripudio di personaggi meravigliosi, divertenti, folli e poetici come solo Stefano Benni poteva creare. Il Bar Sport è quello dove non può mancare un flipper, la riffa, i mitici boero al liquore, lo scemo da bar, il playboy sparaballe, il nonno semi-imbalsamato e lo storico torneo di briscola a coppie che verranno messi in scena dalla maestria dell’autore.