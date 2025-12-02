Giornata contro la violenza sulle donne: a Rimini successo per “Ricostruire Domani”

I Club service locali si uniscono per sostenere le donne più fragili con una raccolta fondi significativa

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, i Club service del territorio hanno scelto di dedicare la serata del 25 novembre al sostegno del progetto “Ricostruire Domani”, promosso da Rimini Rete Donna.

Una partecipazione ampia e convinta che testimonia il valore di una comunità capace di trasformare la sensibilità in azioni concrete.

Rimini Rete Donna desidera rivolgere un sentito ringraziamento a:

Agorà Rimini 11, Inner Wheel Rimini e Riviera, Soroptimist Rimini, Lions Rimini Host e Rotary Club Rimini, per aver condiviso la responsabilità di un impegno che va oltre la ricorrenza, diventando un gesto reale di sostegno verso le donne più fragili.

Il contributo raccolto durante la serata rappresenta un segnale importante: conferma che il lavoro quotidiano di prevenzione, ascolto e accompagnamento può crescere quando il territorio si unisce con consapevolezza e coraggio.

Ph Ballante

Un ringraziamento speciale va inoltre alle numerose realtà commerciali, artigianali e professionali che hanno reso possibile la Pesca di Beneficenza organizzata durante l’evento.

La qualità e la cura dei doni offerti hanno trasformato il momento conviviale in una raccolta fondi significativa, capace di avvicinare concretamente la comunità alle donne che stanno affrontando percorsi di uscita dalla violenza.

La serata è stata arricchita dagli interventi dell’Avv. Antonella Rimondi e dell’Avv. Sara Passante, che hanno portato contributi di grande valore analitico e umano, offrendo strumenti essenziali per comprendere la complessità delle situazioni di vulnerabilità e il ruolo fondamentale delle reti di supporto.

Ph Ballante

«Ringraziamo chi ha scelto di esserci — dichiarano da Rimini Rete Donna — perché ogni gesto, ogni voce, ogni sostegno contribuisce a costruire un domani più sicuro, più libero, più giusto. Il nostro impegno prosegue, ma per essere davvero efficace abbiamo bisogno di una comunità che continui a non lasciarci le mani.»