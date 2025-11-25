Altarimini

Giornata contro la violenza sulle donne, le caserme della provincia si illuminano di arancione

Le immagini delle caserme dei Carabinieri di Rimini, Cattolica e Novafeltria

A cura di Redazione
25 novembre 2025 12:35
Giornata contro la violenza sulle donne, le caserme della provincia si illuminano di arancione - Caserma Carabinieri Novafeltria
Caserma Carabinieri Novafeltria
Rimini
Cattolica
Novafeltria
Attualità
In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di sensibilizzazione per rafforzare consapevolezza e impegno sul tema. Attraverso spot, locandine, video sui social e interviste, l’iniziativa mira a incoraggiare le vittime a denunciare abusi. Particolarmente significativo lo spot con Cristiana Capotondi, che sottolinea rispetto, ascolto e legalità.

I Carabinieri coinvolgono anche scuole e comunità locali, promuovendo una cultura del rispetto della donna e contrastando stereotipi di disuguaglianza. Inoltre, molte caserme si illuminano di arancione in adesione alla campagna internazionale “Orange the World”, e sul sito ufficiale è attiva una sezione dedicata al Codice Rosso con strumenti di tutela e il “Violenzametro” per l’autovalutazione della violenza subita.

Caserma Carabinieri Cattolica

Caserma Carabinieri Rimini

L’Arma ha sviluppato nel tempo strutture e progetti mirati: la Sezione Atti Persecutori (2009) e la Rete nazionale di monitoraggio sulla violenza di genere (2014), formata da ufficiali certificati per seguire le indagini e raccordarsi con le sezioni centrali. La formazione è assicurata dall’ISTI, con corsi su indagini complesse e psicologia comportamentale, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Le Stazioni Carabinieri rappresentano il primo punto di ascolto per le vittime. Tra le iniziative più rilevanti:

  • “Una stanza tutta per sé”: stanze protette per ascolto delle vittime (211 realizzate) e kit portatili (79 distribuiti).

  • “Mobile Angel”: smartwatch per geolocalizzazione e allarme in caso di pericolo, attivo in diverse province italiane (71 dispositivi distribuiti), incrementando sicurezza e deterrenza.

L’Arma concentra l’attenzione sui reati spia come atti persecutori, maltrattamenti e violenze sessuali. Nel 2024 i delitti segnalati al Codice Rosso sono stati 60.972 (57.656 nel 2023); nei primi nove mesi del 2025, 40.803 reati. Gli arresti legati al Codice Rosso sono stati 9.484 nel 2024 e 6.673 nei primi nove mesi del 2025.

L’impegno dell’Arma resta volto a prevenire e contrastare la violenza di genere, consapevole delle difficoltà di intercettare in anticipo episodi spesso denunciati solo nelle fasi più critiche per la sicurezza delle vittime.

