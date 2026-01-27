Giornata della Memoria, bandiere a mezz’asta al Senato: Centinaio propone legge contro l’antisemitismo

La Russa e Fontana ricordano le vittime della Shoah e l’impegno dei giusti, mentre Centinaio sottolinea che “ricordare non basta più” e chiede norme più incisive contro l’odio antiebraico

A cura di Redazione 27 gennaio 2026 12:26

Foto Ansa

