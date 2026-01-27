Giornata della Memoria, bandiere a mezz’asta al Senato: Centinaio propone legge contro l’antisemitismo
La Russa e Fontana ricordano le vittime della Shoah e l’impegno dei giusti, mentre Centinaio sottolinea che “ricordare non basta più” e chiede norme più incisive contro l’odio antiebraico
In occasione della Giornata della Memoria, il Senato italiano terrà le bandiere a mezz’asta in segno di rispetto per le vittime della Shoah. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato: “Rendiamo omaggio alle vittime della Shoah, la più grande tragedia del Novecento”.
Anche il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha voluto ricordare il coraggio di chi, “a rischio della vita, scelse l’umanità contro l’indifferenza”.
Nel contesto delle commemorazioni, l’esponente della Lega Gian Marco Centinaio ha lanciato una proposta per una legge specifica contro l’antisemitismo. “Ricordare l’orrore dell’Olocausto non basta più”, ha affermato Centinaio, sottolineando la necessità che tutta la politica “prenda una posizione chiara, isolando gli estremisti e approvando una legge che accolga la definizione di antisemitismo elaborata dall’IHRA”.
La proposta mira a rafforzare gli strumenti normativi contro ogni forma di odio antiebraico, confermando l’impegno delle istituzioni italiane a mantenere viva la memoria della Shoah e a proteggere i valori della convivenza civile.