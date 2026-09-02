Giornata dello Sport, a San Giovanni una festa per tutte le età

Sabato 5 settembre dalle 16 lo Stadio Comunale ospita dimostrazioni e prove gratuite

Manca ormai pochissimo a sabato 5 settembre, quando lo Stadio Comunale tornerà a trasformarsi in un grande villaggio dello sport per tutti. A partire dalle ore 16, la seconda edizione della Giornata dello Sport aprirà le porte a un pomeriggio di dimostrazioni, incontri e prove pratiche gratuite pensate per tutte le età.

Tra le novità di quest'anno per i più piccoli ci sarà una speciale “caccia al timbro”: ritirando il Passaporto dello Sport all'Info Point – completo di mappa delle attività – i bambini e le bambine potranno mettersi alla prova nelle varie discipline proposte dalle associazioni. Per chi completerà il percorso con tutti i timbri ci sarà una sorpresa finale.

L’intero campo sportivo sarà organizzato in corner tematici per far scoprire e provare dal vivo tantissime attività: dal calcio all’atletica, dalla pallavolo alla danza. Tra le realtà territoriali e associative presenti ci sono: Conca Academy, Arcieri della Spiga, Nuova Polisportiva A. Consolini, Accademia Marignanese, Velo Club Cattolica, Jacarè Team Italia Jiu-jitsu, Scintille Scuola di canto, danza, recitazione, Davide Pacassoni odv, Croce Rossa Cattolica San Giovanni e Avis.

A chiudere il pomeriggio in festa, a partire dalle 19, ci saranno le bontà dello stand gastronomico - a cura di Accademia Marignanese e Conca Academy - e la musica live con il dj-set di Radio Talpa.

L'ingresso è libero e gratuito per tutti.