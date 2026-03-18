Giornata di chiusura di RiminiWellness fa meglio di Ferragosto per gli arrivi: bene anche la Notte Rosa
Flussi turistici, l'analisi giornaliera: sul fronte delle presenze invece il picco è proprio Ferragosto
Nel 2025 il turismo nella provincia di Rimini conferma il ruolo strategico degli eventi nella gestione dei flussi. Secondo i dati giornalieri Istat, l’anno si chiude con quasi 4 milioni di arrivi e oltre 15,6 milioni di presenze, con picchi concentrati in corrispondenza di grandi appuntamenti.
Il record assoluto di arrivi si registra il 31 maggio, giornata clou di RiminiWellness, con oltre 56mila ingressi in provincia, più di qualsiasi altra data dell’anno, incluso Ferragosto. Sul fronte delle presenze, invece, il massimo si raggiunge proprio il 15 agosto, con oltre 153mila presenze, insieme al weekend della Notte Rosa.
Proprio la Notte Rosa segna la crescita più marcata, con un +81% di arrivi rispetto al 2024, trainando l’intera costa da Riccione a Cattolica fino a Bellaria-Igea Marina. Bene anche gli eventi di giugno, il mese più dinamico, e il MotoGP di Misano, che contribuisce ad allungare la stagione oltre l’estate.
L’analisi evidenzia inoltre una crescente destagionalizzazione: i ponti primaverili, il Ponte dell’Immacolata e il Capodanno registrano numeri vicini ai weekend estivi.