Giornata mondiale contro il cancro, dati in miglioramento in Emilia‑Romagna

Mercoledì 4 febbraio il Core ospita il doppio appuntamento regionale per la Giornata mondiale contro il cancro: alle 16 il convegno aperto al pubblico promosso da Ausl Irccs, alle 17 il concerto dei Donatori di Musica.

La Regione registra un calo sia delle nuove diagnosi sia della mortalità, grazie alla rete oncologica ed emato‑oncologica e all’ampia diffusione degli screening. Le adesioni aggiornate al 1° gennaio 2026: mammella 73,9%, cervice uterina 67,4%, colon-retto 54,9%.

Gli screening hanno ridotto in modo significativo mortalità e incidenza: –50% per il tumore del collo dell’utero, –56% la mortalità per carcinoma mammario, –65% quella del colon-retto negli uomini e –54% nelle donne. L’assessore Fabi richiama però la necessità di aumentare la partecipazione al test per il colon-retto.

Dal 2025 lo screening è esteso anche alla fascia 70‑74 anni, con inviti già al 99% dei nati nel 1951. In Emilia‑Romagna i programmi coinvolgono oltre 3,4 milioni di cittadini tra mammella, cervice e colon-retto.