Giornata Mondiale del Diabete: incontro a Rimini su educazione e stili di vita

Venerdì 14 novembre al Palazzo del Turismo esperti e istituzioni a confronto per prevenzione e cura

In occasione della giornata Mondiale del Diabete, il Multiordine sanitario delle province di Forlì-Cesena e Rimini organizza per la serata di domani, venerdì 14 novembre alle 19.30 al palazzo del Turismo di piazzale Fellini 3, in incontro dal titolo “Educazione e stili di vita come cura”.

La serata sarà divista in due parti: la prima vedrà una serie di saluti istituzionali (Gianni Pollini – Presidente Ordine TSRM-PSTRP FC-RN;

Kristian Gianfreda - Assessore alle Politiche Sociali, Comune di Rimini;

Francesca Raggi - Direttrice del Presidio Ospedaliero “Infermi” di Rimini; Maurizio Grossi - Presidente Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rimini; Raffaella De Giovanni – Direttore U.O Medicina II, Ospedale “Infermi” Rimini; Matteo Bruglia - Direttore U.O Diabetologia, Ospedale “Infermi” Rimini).

Nella seconda, il tema verrà invece affrontato dalle relazioni di numerosi medici ed esperti: Marco Marcello Marcellini, Diabetologo Ospedale “Infermi” Rimini; Sara Biondi, Medico specializzando inMedicina Interna e Dietista; Andrea Conti, Direttore U.O Dermatologia, Ospedale “Infermi” Rimini; Maria Dora Sisti, Medico Odontoiatra; Davide Cacciatore, Presidente CdA Ortottisti e Referente Centro Ipovisione Rimini; Caterina Fiorentini, CdAAudioprotesisti; Candido Semprini, Presidente ASD Rimini Marathon Unstoppable.

L’evento è aperto alla cittadinanza e organizzato in collaborazione cion Ausl Romagna, Comune di Rimini, Regione Emilia-Romagna e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Rimini.