Giornata Mondiale del Donatore di Sangue: a San Marino 807 donazioni nel 2025

La ricorrenza del 14 giugno richiama il valore della solidarietà e della donazione volontaria

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, celebrata ogni anno il 14 giugno, si rinnova l’appello alla donazione volontaria come atto fondamentale per garantire scorte sicure e sufficienti di sangue ed emocomponenti. Il messaggio scelto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per il 2026, “One Drop of Humanity. Give Blood. Save Lives”, sottolinea il valore umano e sociale di ogni donazione.

Il sangue raccolto è indispensabile per affrontare emergenze, interventi chirurgici, terapie oncologiche e patologie che richiedono trasfusioni continuative. La disponibilità costante dipende in modo diretto dalla partecipazione dei donatori volontari e regolari.

Nella Repubblica di San Marino il sistema trasfusionale si basa sulla collaborazione tra Istituto per la Sicurezza Sociale, personale sanitario e AVSSO, garantendo una gestione volontaria e non remunerata. Nel 2025 sono state effettuate 807 donazioni grazie a 1.039 donatori attivi, tra cui 99 nuovi ingressi, assicurando l’autosufficienza ospedaliera.

Le istituzioni sanitarie hanno ribadito l’importanza della cultura della donazione e ringraziato donatori, volontari e operatori per il loro contributo quotidiano alla sicurezza e continuità del servizio trasfusionale.