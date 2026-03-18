Giornata Mondiale della Poesia: a Poggio Torriana “Stupendo dalle tue labbra”

Domenica 22 marzo la rassegna “Mentre Vivevo” celebra versi, musica e pensiero contemporaneo

Domenica 22 marzo per la Giornata Mondiale della Poesia Mentre Vivevo - la rassegna di teatro e arti del contemporaneo curata da associazione quotidianacom presso la Sala Teatro di Via Costa del Macello a Poggio Torriana – propone “Stupendo dalle tue labbra”.

A comporre l’ensemble di artisti protagonisti della giornata saranno Gianni Iasimone, Stefano Sanchini, Luigi Socci, Catia Sportelli, Luca Tognacci, Marcello Tosi e i quotidianacom Roberto Scappin e Paola Vannoni.

Gli artisti si alterneranno tra poesie e aforismi, e tra le note di un pianoforte e di un sax solleciteranno le corde del cuore e, perché no, dell’intelletto.

Si dice: "La poesia sono discorsi che si fanno tra persone intelligenti."

Si dice: “Una persona che legge poesie si fa sconfiggere meno facilmente di una che non le legge.” Ma noi non ne siamo così sicuri.

Si dice: “La poesia è un mucchietto di neve in un mondo con il sale in mano.”

Ma noi non ne siamo così sicuri.

Si dice: “Il poeta comincia dove finisce l’uomo.” Ma noi non ne siamo così sicuri.

Si dice: “So che la poesia è indispensabile, ma non saprei dire per cosa.” Di questo ne siamo, quasi, sicuri.

Si dice: “La poesia è un atto di pace.” Di questo ne siamo sicuri.

E come ci suggerisce il poeta... Cerchiamo di ampliare il nostro vocabolario e di consultarlo come se avessimo a che fare con il nostro conto in banca. Dedicandogli una buona attenzione renderemo più ampio il nostro dividendo. Lo scopo non è di migliorare il nostro eloquio, né di trasformarci in saputelli da salotto., ma nel fatto di darci la possibilità di esprimerci nel modo più completo e puntuale possibile: lo scopo è il nostro equilibrio. Accumulare i non detti e il non espresso può portare alla nevrosi. Non bisogna trasformarsi in topi di biblioteca. Basta un vocabolario, leggerlo ogni giorno e, talvolta, anche un libro di poesie.

Mentre Vivevo è realizzato con il sostegno del Bando Cultura 2026 Comune di Poggio Torriana.

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Inizio spettacoli ore 17.30