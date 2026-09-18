Giornata mondiale per il monitoraggio delle acque, San Marino fa il punto sull’emergenza idrica

Controlli su circa 500 utenze e una campagna per il risparmio: il 18 settembre le Tre Torri saranno illuminate di azzurro per ringraziare la cittadinanza

Oggi ricorre la Giornata Mondiale per il Monitoraggio delle Acque, occasione dedicata a richiamare l’attenzione sull’importanza della tutela, del controllo e dell’utilizzo responsabile delle risorse idriche.

Una ricorrenza che assume quest’anno un significato particolare per la Repubblica di San Marino, alla luce della situazione idrica che ha caratterizzato gli ultimi mesi e dell’eccezionale calura registrata nel corso dell’estate, accompagnata da precipitazioni particolarmente ridotte. Condizioni che hanno determinato una forte pressione sulle risorse disponibili e richiesto l’adozione di misure straordinarie per garantire la continuità e la sicurezza dell’approvvigionamento idrico. La Repubblica si trova tuttora in una situazione di emergenza idrica, sebbene il progressivo miglioramento delle condizioni consenta di auspicare, a breve, un allentamento delle misure attualmente in vigore.

In questo contesto, l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (A.A.S.S.) ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio, operando quotidianamente sulla rete e sugli impianti per assicurare la qualità dell’acqua distribuita e una gestione sempre più efficiente della risorsa. I numerosi controlli effettuati da A.A.S.S. su circa 500 utenze hanno consentito non solo di verificare il rispetto delle disposizioni vigenti durante la fase emergenziale, ma anche di individuare tempestivamente rotture e anomalie della rete, permettendo interventi rapidi e contribuendo alla riduzione delle dispersioni idriche.

Particolare importanza ha assunto anche la campagna di sensibilizzazione promossa da A.A.S.S. “L’acqua è preziosa. Non sprecarla”, attraverso la quale la cittadinanza è stata invitata ad adottare comportamenti responsabili e a limitare gli utilizzi non indispensabili. La grande adesione registrata e la concreta risposta dei cittadini hanno contribuito in maniera significativa alla gestione della fase di maggiore criticità.

«La situazione affrontata durante questa estate ci ha ricordato quanto l’acqua sia una risorsa essenziale e, al tempo stesso, vulnerabile. La risposta della cittadinanza alle richieste di un utilizzo più consapevole rappresenta un importante esempio di responsabilità collettiva. La tutela dell’acqua richiede infatti l’impegno delle istituzioni, dell’Azienda e di ciascun cittadino anche al fine di potenziare le infrastrutture di approvigionamento, depurazione e stoccaggio a cui A.A.S.S. sta dedicando massima attenzione», dichiara Alessandro Bevitori, Segretario di Stato per il Lavoro con delega ai Rapporti con A.A.S.S.

«Desidero ringraziare, a nome di A.A.S.S., tutti i cittadini che hanno accolto il nostro appello al risparmio idrico. La significativa riduzione dei consumi registrata nei momenti più delicati ha dimostrato come i comportamenti individuali possano produrre un risultato concreto per l’intera comunità. Il nostro impegno prosegue sul monitoraggio, sulla riduzione delle dispersioni e sul rafforzamento delle infrastrutture, perché la sicurezza idrica richiede programmazione e investimenti di lungo periodo», sottolinea Marcello Forcellini, Direttore Generale di A.A.S.S.

Proprio per ringraziare simbolicamente la cittadinanza per la sensibilità e la collaborazione dimostrate, nella serata del 18 settembre le Tre Torri di San Marino saranno illuminate di azzurro, colore dell’acqua e simbolo della sua tutela.

L’iniziativa vuole così unire la celebrazione della Giornata Mondiale per il Monitoraggio delle Acque a un messaggio rivolto all’intera comunità: l’emergenza dei mesi estivi ha confermato che la salvaguardia della risorsa idrica dipende tanto dalla qualità e dall’efficienza delle infrastrutture quanto dalla consapevolezza dei comportamenti quotidiani.