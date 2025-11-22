Giornata Nazionale dell’Albero: i Carabinieri Forestali nelle scuole per educare al rispetto dell'ambiente

I Carabinieri hanno donato in diversi plessi scolastici un totale di 150 piantine

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, l’Arma dei Carabinieri, attraverso la propria specialità Forestale, ha intrapreso una serie di iniziative in materia di educazione ambientale sull’intero territorio delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Nello specifico, attraverso il coinvolgimento di numerosi alunni dislocati nelle diverse scuole ubicate nei comuni di Forlì, Cesena, Sarsina, Longiano, Gatteo, Bagno di R., Rocca S. Casciano, Civitella di R., Tredozio, Modigliana, Verghereto e Mercato S. (per la provincia di Forlì-Cesena), nonché Rimini, Novafeltria, S. Agata Feltria, Pennabilli, Montecopiolo e Morciano di R. (per la provincia di Rimini), unitamente alla partecipazione di alcune Amministrazioni comunali ed Associazioni locali, i Carabinieri Forestali hanno donato in diversi plessi scolastici un totale di 150 piantine, messe a dimora attraverso il diretto coinvolgimento degli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria.

Inoltre, a seguito di una stretta sinergia tra Specialità Forestale ed Arma Territoriale, si è proceduto alla messa a dimora di alcune specie anche all’interno delle Caserme delle Stazioni Carabinieri di Longiano e di Pennabilli, nonché dei Nuclei CC Forestale di Bagno di R. e di Mercato S.

Attraverso questo piccolo, ma concreto gesto simbolico, l’Arma ha inteso consolidare un vero e proprio “patto” tra le generazioni, finalizzato alla formazione di una “matura” coscienza ambientale. La scelta delle essenze da mettere a dimora è stata concordata e proposta dai militari dei Carabinieri Forestali i quali, forti della loro esperienza in ambito botanico, hanno offerto un prezioso contributo affinché venissero individuate specie tipiche della zona, messe a dimore nei diversi plessi scolastici.

In particolare, il frutto rosso acceso del sorbo degli uccellatori è andato a colorare i parchi di Verghereto; a Rimini le scuole potranno festeggiare il tricolore con il corbezzolo che, col verde delle sue foglie, il rosso dei frutti e il bianco candido dei fiori, ricorda il simbolo della patria. Tra ciliegi pronti al riposo vegetativo, ginepri pungenti e rosmarini profumati, tutti i Carabinieri Forestali di Forlì-Cesena e Rimini hanno arricchito di verde e di ossigeno le scuole di entrambe le province.

In tal modo le giovani generazioni potranno affiancare l’Arma dei Carabinieri nell’intento di generare un vero e proprio “bosco diffuso” su tutto il territorio della Romagna: un impegno concreto per favorire la partecipazione dei ragazzi alla tutela ambientale e al contrasto ai cambiamenti climatici.