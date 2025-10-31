Giornata paurosa a Pennabilli: il programma della festa di Halloween

Tante attività, dall'intaglio delle zucche all'escape room, per grandi e piccini

La Pro Loco di Pennabilli invita a partecipare a una giornata ricca di appuntamenti imperdibili, con numerose iniziative pensate per divertirsi insieme in occasione della notte più spaventosa dell’anno.

Venerdì 31 ottobre, alle ore 15:30, sotto le Logge di piazza Vittorio Emanuele II, i bambini di tutte le età potranno dilettarsi nell’intaglio delle zucche, realizzando la propria spaventosa creazione da illuminare nella notte di Halloween. È richiesto portare la propria zucca e gli strumenti per l’intaglio. Alle 17:30 sarà offerta una merenda per tutti i partecipanti.

I veri brividi inizieranno alle ore 19:00 all’Orto dei Frutti Dimenticati, dove Franco Baldoni racconterà i Racconti Paurosi, adatti sia ai grandi sia ai più piccoli. Al termine, piazza e vie del centro storico si animeranno dando inizio alla magia di Halloween.

I partecipanti potranno prendere parte a Dolcetto o Scherzetto, travestendosi da mostri, streghe, fantasmi o altre creature spaventose, bussando alle porte in cerca di dolci e caramelle. L’invito è a stupire con costumi originali e terrificanti.

Dalle ore 20:00, i traghettatori condurranno i visitatori nel cuore della festa, il luogo infestato, allestito con animazioni e scenografie pensate per spaventare anche i più coraggiosi.

Il Bar delle Bambole Dimenticate accoglierà il pubblico al Saloon con cascioni e castagne da battere i denti, accompagnati da bevande da brivido, mentre DJ Skeletro & i suoi femori animeranno la serata con musica e balli spettrali.

Saranno inoltre disponibili l’Escape Room a tema Saw l’Enigmista e la caccia al tesoro Sulle tracce di Voldemort, entrambe organizzate da Fra le Nuvole in collaborazione con la Pro Loco di Pennabilli. I partecipanti saranno immersi in un mondo terrificante, pronto a far battere i denti anche ai più temerari.