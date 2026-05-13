Giornate Europee dei Mulini Storici 2026 al Mulino Sapignoli: visite, incontri e cultura del territorio

A Poggio Torriana due giornate tra visite guidate, presentazioni di libri, musica e tradizioni per valorizzare il patrimonio dei mulini storici e la cultura del territorio

Sabato 16 e domenica 17 maggio tornano le Giornate Europee dei Mulini Storici 2026, l'evento promosso dall'AIAMS (Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici) che mira a far conoscere il patrimonio storico e culturale dei mulini attraverso aperture straordinarie e visite guidate.

Per l'occasione, il Museo Mulino Sapignoli presenterà un ricco programma che include anche la presentazione di due opere letterarie legate al tema dell'arte molitoria e del fiume.

Sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00, Antonella Bastoni terrà il secondo appuntamento di "Lo Sguardo in Movimento", il percorso esperienziale di arte e movimento corporeo (evento riservato ai soli iscritti).

Alle 19:45, invece, sarà offerto un’apericena con degustazioni di vini ed eccellenze del nostro territorio, allietato da Mauro Vannucci e le sue "Zirudèle", componimenti poetici popolari, spesso umoristici, tipici della Romagna.

Chiuderà la giornata il giovane mugnaio Federico Morini, che alle ore 20:30 presenterà "I Molini idraulici della Bassa Romagna", opera nata da un ampio e approfondito studio di documenti conservati nell'Archivio di Stato di Pesaro.

Domenica 17 alle ore 16:00 sarà la volta del prof. Bruno Bartoletti che, assieme alla voce narrante di Francesca Cesaretti, presenterà la sua ultima opera "La Voce del Fiume Uso", trasportandoci in un viaggio a ritroso lungo la splendida Vallata dell'Uso, sulla quale gravita anche buona parte del Comune di Poggio Torriana.

Le presentazioni di queste due opere letterarie saranno occasione di conoscenza, approfondimento, discussione e riflessione su studi/ricerche riguardanti realtà molitorie non troppo distanti dalla nostra, nonché occasione di onorare le tradizioni e creare un ponte culturale tra luoghi ricchi di storia, cultura e patrimonio del territorio.

L'evento è a cura degli Amici del Mulino Sapignoli Aps, in collaborazione con AIAMS e con il contributo del Bandocultura2026 del Comune di Poggio Torriana.