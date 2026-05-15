Giornate Europee dei Mulini Storici, a Poggio Torriana la presentazione del volume di Federico Morini

Sabato 16 maggio al Mulino Sapignoli un incontro tra storia, cultura rurale e tradizione con l’opera “I Molini idraulici della Bassa Romagna”

In occasione della prima delle Giornate Europee dei Mulini Storici, sabato 16 maggio il Mulino Sapignoli ospiterà un incontro dedicato alla storia della molitura e del territorio.

Protagonista della serata sarà il giovane mugnaio Federico Morini, che presenterà il volume “I Molini idraulici della Bassa Romagna”, frutto di un’ampia ricerca condotta su documenti conservati negli Archivi di Stato di Pesaro, Rimini, Forlì e San Marino.

L’opera ricostruisce una parte poco conosciuta della storia locale, approfondendo non solo la presenza dei mulini, ma anche gli aspetti tecnici e meccanici del loro funzionamento.

Il libro analizza inoltre il ruolo dei mulini nella trasformazione del paesaggio e nelle relazioni tra comunità e ambiente, evidenziando una rete di rapporti sociali e territoriali oggi in parte scomparsa.

Morini, socio dell’Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici (A.I.A.M.S.), unisce alla ricerca storica l’attività pratica di molitura e il restauro funzionale di impianti storici.

La serata si aprirà alle 19.45 con un’apericena di benvenuto e degustazioni di vini e prodotti locali, accompagnata dalle “Zirudèle” di Mauro Vannucci.

A seguire, alle 20.30, la presentazione del volume. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Amici del Mulino Sapignoli Aps, in collaborazione con A.I.A.M.S. e con il contributo del Bando Cultura 2026 del Comune di Poggio Torriana.