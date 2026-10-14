Giornate FAI d’Autunno, 1.300 visitatori tra Palazzo del Poggiano e il Santuario delle Grazie

Successo per le visite organizzate dalla Delegazione FAI di Rimini. Il 17 ottobre nuova iniziativa in Trentino, con tappe al Castello di Avio e al MART di Rovereto

Grande successo per le Giornate FAI d’Autunno, organizzate dalla Delegazione FAI di Rimini, che nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 ottobre hanno registrato circa 1.300 partecipanti alle visite di due luoghi di particolare interesse storico, artistico e culturale del territorio: Palazzo del Poggiano, a Poggio Berni, e la Via Crucis del Santuario di Santa Maria delle Grazie, sul colle di Covignano a Rimini.

Due appuntamenti caratterizzati da una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando il crescente interesse dei cittadini per la riscoperta del patrimonio culturale e paesaggistico locale. Un'occasione per conoscere da vicino luoghi ricchi di storia, arte e suggestioni, grazie all'impegno della Delegazione FAI e alla disponibilità di tanti volontari che hanno accompagnato i visitatori lungo i percorsi.

“Desideriamo ringraziare in modo particolare tutti i volontari che con entusiasmo, passione e generosità hanno messo a disposizione il proprio tempo, contribuendo in maniera determinante alla riuscita di queste giornate – sottolinea la Delegazione FAI di Rimini – Il loro impegno nell'accoglienza, nell'accompagnamento dei visitatori e nell'organizzazione dell'evento rappresenta il cuore delle nostre iniziative. Un ringraziamento va anche alle istituzioni che hanno voluto essere presenti e condividere con noi questi momenti, in particolare al Vescovo di Rimini Mons. Nicolò Anselmi, al sindaco di Poggio Berni Ronny Raggini e a Michele Lari, Assessore alla Cultura del Comune di Rimini”.

Il 17 ottobre il FAI di Rimini torna con una nuova iniziativa: una giornata dedicata alla scoperta di alcune delle più affascinanti testimonianze architettoniche e culturali del Trentino. L'itinerario prevede la visita al Castello di Avio, suggestivo complesso fortificato immerso nel paesaggio della Vallagarina, caratterizzato da un articolato sistema di torri, mura merlate e ambienti ricchi di storia. Un luogo di straordinario fascino, tra i beni tutelati e valorizzati dal FAI.

La giornata proseguirà a Rovereto con la visita al MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, uno dei più importanti poli museali italiani dedicati all'arte moderna e contemporanea, celebre anche per la sua architettura.

La partenza è prevista alle ore 5.30, con rientro in serata. Le visite saranno guidate e organizzate in sottogruppi di massimo 30 partecipanti, per consentire a tutti di vivere al meglio l'esperienza culturale.

Prosegue, quindi, l’impegno della Delegazione FAI di Rimini nel promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, attraverso iniziative capaci di coniugare scoperta, approfondimento e condivisione.