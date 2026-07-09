Giotto e il fumetto raccontano San Francesco: a Rimini torna l’appuntamento con “Serate al Colle”

Arte medievale e narrazione contemporanea per scoprire come la figura del Santo continui a ispirare nuove forme di racconto.

Prosegue la rassegna "Serate al Colle", che anima il giardino di via Covignano 265 a Rimini con incontri dedicati al dialogo tra cultura, arte e comunità.

Il secondo appuntamento è in programma giovedì 9 luglio alle 21 e propone un viaggio originale attraverso la figura di san Francesco, mettendo in relazione uno dei più celebri cicli pittorici della storia dell'arte con il linguaggio del fumetto contemporaneo.

L'incontro, dal titolo "Dal muro alla tavola disegnata: Giotto, san Francesco e il fumetto contemporaneo", vedrà protagonisti il prof. Auro Panzetta, che guiderà il pubblico nella lettura del ciclo francescano affrescato da Giotto ad Assisi, e padre Stefano Gorla, che racconterà come la figura del Santo sia stata reinterpretata nel tempo da autori e culture diverse attraverso il fumetto.

Un dialogo tra passato e presente, tra affresco e tavola disegnata, capace di mostrare come la storia di san Francesco continui ancora oggi a parlare a pubblici differenti e a ispirare nuove forme di narrazione.

La rassegna, dedicata quest'anno al tema "Singolare/Plurale", nasce con l'obiettivo di restituire alla città il giardino del Colle Paradiso come luogo di incontro, confronto e bellezza condivisa, attraverso appuntamenti aperti a tutta la cittadinanza. È promossa dall'Associazione Roveto Ardente aps con il patrocinio del Comune di Rimini e la collaborazione dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”, della Biblioteca Diocesana “Emilio Biancheri”, del Servizio Diocesano per le Arti “La Spina nel Fianco”, del Cinema Tiberio, di Notorius Rimini Cineclub aps e del Cartoon Club.

L'ingresso è gratuito.