Giovanardi direttore dei musei di Rimini, la nomina piace: "Uomo di grande cultura e apertura"

Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini applaude: "Giovanardi capace di declinare il suo sapere dentro al contesto vivo del territorio"

"Siamo insieme felici, orgogliosi e grati". Così Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, per voce del presidente Paolo Pasini, commenta la notizia della nomina di Alessandro Giovanardi a direttore dei musei comunali di Rimini. "È una gran bella notizia per la città. Condividiamo con Alessandro la felicità per questo incarico prestigioso e meritatissimo", prosegue Pasini. La Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini in questi anni ha sempre confermato Alessandro Giovanardi alla guida dell’Ufficio Cultura, "riconoscendogli qualità e professionalità". "L’essere cresciuto al fianco di Enzo Pruccoli e aver pienamente meritato di esserne successore significa che Palazzo Buonadrata è stato un luogo significativo per la sua crescita. Farne parte ci rende orgogliosi", commenta Pasini.

Alessandro Giovanardi ha infatti sviluppato "iniziative di altissimo livello in questi anni: la recente mostra L’Oro di Giovanni e il recentissimo ciclo Rimini Crocevia fra Oriente e Occidente, innovativo e di grande successo. Aggiungo la condirezione di Ariminum con Andrea Montemaggi. Ma sono tre perle di una collana lunghissima, per la quale la sua collaborazione è stata fondamentale e gliene siamo profondamente grati".

Pasini definisce il neo direttore "uomo di grande cultura, aperto e capace di declinare il suo sapere dentro al contesto vivo del territorio, approfondendo temi non solo artistici, ma profondamente culturali".

"L’amministrazione comunale si arricchisce di un uomo di grande valore ed essendo la Fondazione fortemente motivata alla collaborazione istituzionale, sono certo che troveremo un punto di futura e proficua vicinanza nell’interesse della valorizzazione del patrimonio artistico e culturale", chiosa Pasini.