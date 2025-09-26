Giovane sequestrato in piazza da banditi incappucciati nel Ragusano

La vittima è il figlio di un noto commerciante ortofrutticolo

Un episodio inquietante ha scosso la comunità di Vittoria, in provincia di Ragusa. Nella serata di ieri, un giovane è stato sequestrato in una piazzetta del centro da due uomini incappucciati giunti a bordo di una Fiat Panda nera.

Secondo le testimonianze, i banditi avrebbero chiamato la vittima per nome prima di trascinarla via, rassicurando gli altri ragazzi presenti sul posto: «Non vi preoccupate, cerchiamo solo lui». I due uomini, con voce adulta e parlando in italiano, hanno quindi caricato il giovane sull’auto e si sono allontanati rapidamente.

Il ragazzo sequestrato è figlio di un noto commerciante del settore ortofrutticolo della zona, circostanza che rende l’episodio ancora più delicato e potenzialmente legato a dinamiche economiche o criminali.

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica del rapimento e rintracciare gli autori. Al momento non si esclude alcuna pista, mentre cresce l’apprensione nella cittadina per la sorte del giovane.