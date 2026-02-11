Giovani digitali: un incontro sulla sicurezza in rete a San Giovanni in Marignano

Giovedì 19 febbraio esperti della Polizia Postale spiegano rischi e strumenti di prevenzione per genitori ed educatori

In un’epoca in cui la vita digitale dei minori è sempre più precoce e complessa, la prevenzione diventa uno strumento indispensabile. Con questo obiettivo, gli investigatori della Sezione Operativa Sicurezza Cibernetica di Rimini, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Marignano, l’Istituto Comprensivo Statale e l’Associazione Scuolinfesta, hanno organizzato un incontro dedicato alla sicurezza in rete delle giovani generazioni. L'appuntamento, dal titolo Giovani digitali: capire e prevenire i rischi del web, si terrà giovedì 19 febbraio alle ore 20:30 presso la sala mensa della scuola primaria (via Fornace Verni, 50).

L’iniziativa nasce dall’esigenza di offrire ad adulti, genitori ed educatori un’occasione di formazione e prevenzione dedicata alla comprensione delle dinamiche del web. Durante la serata, gli esperti della Polizia Postale illustreranno i principali rischi connessi alla navigazione online, tra cui: cyberbullismo e adescamento online, rischi legati all'uso dei social network e delle app di messaggistica, gestione della privacy e della reputazione digitale, i reati che inconsapevolmente vengono commessi per gioco dai minorenni sul web.

Per consentire una trattazione chiara, approfondita e proporzionata alla delicatezza di alcuni temi, l’incontro è riservato esclusivamente a un pubblico adulto. La presenza degli esperti della Polizia Postale garantirà un approccio tecnico e operativo, offrendo ai partecipanti la possibilità di porre domande dirette e chiarire dubbi legati a situazioni concrete.