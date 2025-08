Giovani in prima linea per la sicurezza stradale: torna a Rimini il progetto 'On The Road

Dal 21 al 27 agosto, 50 ragazzi da tutta Italia affiancheranno le Forze dell’Ordine in un’esperienza educativa sul campo promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Anche quest'anno il Comune di Rimini ospita il progetto educativo On The Road, promosso dall’associazione Ragazzi On the Road con il supporto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dal 21 al 27 agosto, in occasione del Meeting per l'Amicizia fra i Popoli, 50 giovani dai 16 anni in su parteciperanno a un’esperienza immersiva accanto a Polizia Locale, Guardia Costiera e Guardia di Finanza.

Dopo una giornata formativa in Prefettura, i partecipanti saranno coinvolti in attività concrete di prevenzione, presidio del territorio e gestione delle emergenze, sempre affiancati da un’équipe educativa composta da psicologi, educatori e professionisti della sicurezza.

Attivo dal 2007 e diffuso in oltre 150 Comuni italiani, On The Road punta a formare cittadini consapevoli attraverso il coinvolgimento diretto. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 agosto 2025 per tutti i ragazzi over 16.