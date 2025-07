Giovani promesse del pattinaggio artistico riccionese brillano ai Campionati Nazionali UISP

Ottime performance per i giovani atleti riccionesi

Il Pattinaggio Riccione brinda alle performance dei suoi atleti ai recenti Campionati Nazionali UISP di Calderara di Reno: le gare sono iniziate sotto i migliori auspici già nel primo fine settimana di giugno, con la vittoria diAmbra Morolli,Categoria Allievi Regionali B (semifinale semestre B), che vince il titolo di campionessa nazionale presentando un programma di gara sulle note di musiche tribali. Un risultato di grande pregio che ha inorgoglito tutta la società e lo staff degli allenatori. Ma le soddisfazioni non si sono fermate per la società riccionese: Viola Gabellini, nella categoria Allievi B, guadagnava contemporaneamente il bronzo, preparandosi ai prossimi Campionati Italiani FISR che si terranno a Giovinazzo (BA) nelle prossime settimane.

E ancora Marco Perrotti, categoria Divisione Nazionale D, porterà la sua medaglia d'oro al prossimo Campionato Italiano Fisr di Piancavallo il 19 luglio.

Ai campionati italiani di Calderara di Reno sono sicuramente da segnalare anche le prestazioni di Giulia Della Martire, categoria Allievi A e Sara Zaghini,categoriaCadette A, che per il primo anno si sono messe in gioco in queste impegnative categorie. Anche Greta Zaghini, Aurora Morolli, Caterina Leardini e Isabel Battazza, nella categoria Allievi Regionali B, hanno presentato buone performance con tanti miglioramenti così come Aurora Pagnotta, Allievi Regionali A, che ha ottenuto buonissimi piazzamenti.

Il 10 giugno, sempre a Calderara di Reno, le giovanissime del pattinaggio artistico riccionese si sono misurate con una competizione di alto livello, la prima esperienza in campo nazionale per le riccionesi più piccole che quest'anno si sono confrontate con la dura realtà della categoria effettiva: Chloe Battelli19esima, Desiree Berardi 22esima, Veronica Zaghini 26esima e Benedetta Rastelli28esima.