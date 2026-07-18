Cerca di liberare il cane impigliato in un cavo elettrico: muore folgorato

La tragedia avvenuta a Rimini, deceduto un 60enne

Una tragedia è avvenuta oggi pomeriggio (18 luglio), a Rimini, dove un 60enne di origine foggiana è deceduto a seguito di uno sfortunato incidente. I fatti sono avvenuti tra via Santa Aquilina e la Consolare di San Marino, in via della Genetta, in un'area dove si trovano case mobili e roulotte. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, intervenuta sul posto con il 118 e i Vigili del Fuoco, il 60enne è morto folgorato, mentre stava cercando di liberare un cane, rimasto impigliato in un cavo elettrico, il tutto nella vicinanza di una piscina gonfiabile. La dinamica esatta esatta dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.