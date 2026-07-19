Novafeltria, il 25 luglio ultimo giorno d'apertura per la piscina: poi al via lo sgombero

La demolizione dovrebbe essere completata alla fine di agosto

Sabato 25 luglio sarà l'ultima giornata in cui gli spazi della piscina di Novafeltria saranno a disposizione della cittadinanza: la settimana seguente inizierà lo sgombero della struttura, che come noto sarà demolita, nell'ambito del progetto di realizzazione della nuova cittadella dello sport, con la palestra attualmente in costruzione, finanziata da fondi Pnrr, e la piscina che invece è stata finanziata da fondi intercettati dall'amministrazione comunale novafeltriese. I lavori per quest'ultima struttura non sono stati ancora avviati, dopo la consegna del cantiere avvenuto il 26 giugno, a causa di operazioni preliminari programmate. La ditta incaricata dell'intervento, Edil Green, ha effettuato le analisi sul terreno, trasmettendone i risultati ad Arpae, ed è in attesa della certificazione. Il cantiere comunque dovrebbe essere aperto entro fine mese. Per la nuova palestra, proseguono invece le operazioni di installazione dei pannelli, con il completamento di due facciate. La struttura dovrebbe essere pronta per l'inaugurazione del nuovo anno scolastico, massimo 30 settembre 2026. La nuova piscina, invece, dovrà essere ultimata, come da contratto, entro 365 giorni dalla consegna del cantiere. L'opera sarà all'avanguardia, coprirà una superficie di 1300 mq, con una vasca di otto corsie da 25 metri ciascuna. La demolizione della vecchia struttura, che si trova nei pressi dell'istituto Scolastico Tonino Guerra, sarà completata entro la fine dell'estate meteorologica (31 agosto), con la rimozione dei materiali, in modo tale da non costituire intralcio alla viabilità con il ritorno in classe degli studenti. Al suo posto ci sarà un'area verde.