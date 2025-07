Giovani talenti del Liceo Volta-Fellini trionfano al Concorso Moda RMI 2025

Beatrice Brigliadori vince il premio Young Talent, Martina Del Vecchio finalista e la sfilata è firmata dal riccionese Alex Leardini

I giovani stilisti del nostro territorio protagonisti del prestigioso Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2025 di CNA giunto alla sua trentacinquesima edizione e partito da Riccione negli anni ’90. È il Liceo Statale A.Volta - F.Fellini di Riccione a festeggiare un risultato straordinario al XXXV Concorso Nazionale Professione Moda Giovani Stilisti – RMI 2025, tenutosi nella magnifica cornice della Reggia di Caserta.

Tra i protagonisti dell’attesissima competizione, la giovane stilista Beatrice Brigliadori vincitrice del premio RMI Young Talent, per i talenti emergenti delle scuole secondarie di secondo grado, a conferma dell’eccellenza formativa dell’;istituto riccionese.

Beatrice porta a casa una borsa di studio di € 3000 e una fornitura di tessuti Silkomo consegnata alla studentessa da Sara Massi, Knitwear Designer di Filpucci, che ne ha elogiato le capacità “Beatrice ci ha colpito per la sorprendente professionalità e la passione dimostrata, un fattore importante in un così giovane talento che ha messo in campo estrema cura del dettaglio, abilità manuale e tecnica e sicurezza stilistica, emergendo per la profondità, la curiosità e la determinazione nel perseguire i propri sogni”

Un orgoglio per il territorio riminese, rafforzato dalla presenza tra le finaliste provenienti dal Liceo Volta-Fellini anche di Martina Del Vecchio, selezionata per la finalissima nella sezione Intimo e Resortwear, portando alto il nome della scuola.

Ad impreziosire ulteriormente l’evento, la regia della sfilata che ha emozionato il pubblico presente nello splendido scenario della Fontana di Diana ed Atteone è stata curata da un altro talento riccionese, Alex Leardini, la cui professionalità ha contribuito al successo e alla suggestione della serata.

“Sono estremamente soddisfatto per la presenza di ben due finaliste del Liceo Volta-Fellini di Riccione e molto contento della vittoria di Beatrice Brigliadori - ha sottolineato Roberto Corbelli, Direttore Artistico della manifestazione e Presidente di CNA Federmoda Rimini - CNA Federmoda collabora ormai da oltre dieci anni con il Liceo Volta-Fellini per la sfilata di fine anno degli studenti, una sinergia che evidenzia il grande lavoro dei docenti e della direzione della scuola nel preparare le nuove generazioni a entrare con successo nel mondo della moda”

Un riconoscimento di grande prestigio che conferma ancora una volta la qualità della formazione offerta dal Liceo Volta-Fellini e l’impegno costante di CNA Federmoda nel supportare i giovani talenti e il sistema educativo, creando ponti concreti tra scuola e mondo del lavoro.