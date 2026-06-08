Giovani talenti in gara a Riccione: cresce l’Aere Trampoline Cup

Al Playhall dal 30 settembre al 1° ottobre la quinta edizione della gara internazionale giovanile con atleti da tutto il mondo

Riccione si prepara ancora una volta a diventare il centro internazionale del trampolino elastico. Con la conferma dell’Aere Trampoline Cup, gara internazionale giovanile per categorie d’età, in programma dal 30 settembre al 1° ottobre 2026 al Playhall, la città rafforza il proprio ruolo di punto di riferimento per questa disciplina in continua crescita.

La manifestazione arriva alla sua quinta edizione, la seconda ospitata a Riccione, confermando un percorso di crescita che sta trasformando l’evento in una vera tradizione sportiva internazionale.

La manifestazione porterà a Riccione giovani talenti provenienti da diversi Paesi, con centinaia di atleti pronti a sfidarsi in una delle discipline più spettacolari e coinvolgenti della ginnastica. Se nella 6th Aere World Cup, in programma il 3 e 4 ottobre, il pubblico potrà ammirare atleti olimpici, medagliati mondiali e grandi protagonisti internazionali del trampolino, nell’Aere Trampoline Cup sarà invece possibile osservare da vicino le stelle di domani: le nuove promesse di uno sport che continua a crescere anche in Italia.

Tra le principali novità di questa edizione c’è il progetto dedicato alle scuole del territorio. L’obiettivo è trasformare la manifestazione in un’esperienza educativa, inclusiva e partecipativa.

Le scuole sono state invitate a partecipare attivamente alle giornate di gara e allenamento, offrendo agli studenti opportunità uniche come assistere agli allenamenti ufficiali degli atleti internazionali,partecipare come tifosi organizzati durante le competizioni, incontrare gli atleti e realizzare foto e momenti di scambio,accompagnare gli atleti all’ingresso in campo gara insieme ai propri insegnanti, vivere dall’interno l’atmosfera di un grande evento internazionale.

Un ruolo importante sarà svolto anche dalla collaborazione con Promhotels Riccione, partner strategico per l’accoglienza e l’organizzazione dell’ospitalità legata all’evento. Grazie al supporto di Promhotels, Riccione conferma la propria capacità di accogliere atleti, delegazioni, famiglie e pubblico internazionale con servizi dedicati e un’offerta turistica sempre più integrata con i grandi eventi sportivi.

“Riccione continua a investire sullo sport come strumento di crescita, formazione e attrattività internazionale. Eventi come questo non portano soltanto competizione di alto livello, ma generano opportunità per il territorio, per i giovani e per tutto il tessuto cittadino. Il trampolino sta trovando qui una casa naturale e siamo orgogliosi di contribuire a questa crescita” dichiara l’assessore allo Sport, Simone Imola.

“Il trampolino italiano sta vivendo una fase di crescita importante, sia dal punto di vista tecnico che della partecipazione internazionale. Manifestazioni come questa permettono ai giovani atleti di confrontarsi con il meglio del panorama mondiale e rappresentano un’opportunità concreta per accelerare lo sviluppo del movimento nazionale. Avvicinare i ragazzi alle gare, agli allenamenti e ai grandi campioni significa investire nel futuro del nostro sport. La scelta di utilizzare i trampolini Gaofei va in questa direzione: offrire ai ginnasti la possibilità di gareggiare su attrezzi di riferimento internazionale e di sperimentare in gara gli stessi trampolini che verranno utilizzati al Mondiale, contribuendo così alla loro crescita tecnica e alla preparazione verso appuntamenti di massimo livello” afferma Giuseppe Cocciaro, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Trampolino – Federazione Ginnastica d’Italia

“Siamo arrivati alla quinta edizione di un evento che continua a crescere anno dopo anno, la seconda a Riccione. Il nostro obiettivo è costruire qualcosa che vada oltre la competizione: un appuntamento internazionale capace di coinvolgere la città, le scuole, le famiglie e il territorio, rendendo Riccione sempre più un punto di riferimento mondiale per il trampolino” chiude Ermes Gabriele Cassani, Presidente del Comitato Organizzatore Locale.



