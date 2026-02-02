Giovani talenti in vetta a “Jump’in Robotica”

Sofia Di Cesare e il team riminese trionfano alla sfida educativa di Serravalle

Sofia Di Cesare, insieme ai riminesi Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro Pari, ha conquistato l’edizione 2026 di “Jump’in Robotica”, la competizione dedicata alla robotica educativa che ieri ha riunito oltre cinquanta ragazzi tra i 12 e i 18 anni nella Sala Polivalente di Serravalle, a San Marino.

L’iniziativa, completamente gratuita, è stata promossa da Fattor Comune, Botika e Nobodies Studios, con il supporto dell’Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, San Marino Innovation e TIM San Marino. Una giornata di creatività e tecnologia che ha visto giovani provenienti non solo dal territorio riminese, ma anche da diverse regioni italiane.

La challenge ha inoltre anticipato “Jump’in International”, il più grande evento italiano dedicato alla robotica, in programma dal 5 al 7 marzo a Cesenatico, collegato al campionato mondiale che si terrà a Houston (Usa) a fine aprile.