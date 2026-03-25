Giovedì di forte maltempo: venti di burrasca, temporali e neve nell'entroterra riminese

Venti fino a 100 km/h in costa, neve possibile fino a 300 metri

Domani (giovedì 26 gennaio) sarà una giornata caratterizzata da un brusco calo termico e a un ritorno a condizioni prettamente invernali. Per la Provincia di Rimini, la protezione civile emiliano romagnola ha emesso allerta arancione per vento e stato del mare in pianura e costa, gialla per vento, criticità idraulica, idrogeologica, neve nel territorio dell'entroterra, tra collina e appennini.

La previsione, evidenzia Federico Antonioli di Meteo Fed - Mare e costa, risulta essere "particolarmente complicata" in quanto è difficile previsione "la posizione del minimo depressionario".

La bassa pressione si formerà in Adriatico per avvicinarsi alla nostra costa, "determinando venti burrascosi da nord, nord-ovest, con raffiche intense fino a 100 km/h". La bassa pressione si attesterà poi tra Riminese e Marche, con rotazione dei venti da nord-est, per attenuarsi nel tardo pomeriggio o sera.

In pianura e costa sono attesi temporali con pioggia cumulata sui 30-40 mm, con possibili grandinate. E la neve?

Secondo Antonioli, la neve potrebbe scendere fino a 300-400 metri di altezza, con accumuli sui 30-40 cm nelle zone appenniniche, ma la "dama bianca" potrebbe scendere anche a quote inferiori, a seconda dell'intensità dei rovesci temporaleschi, senza però accumuli significativi.

Per Arpae previsione diversa: le precipitazioni saranno nevose tra i 600 e i 700 metri (sempre possibili però a quote inferiori in caso di rovesci temporaleschi), con accumuli dai 15 ai 30 cm sui rilievi appenninici.