Giravano in auto con i coltelli: denunciati un 17enne e un 18enne

I due fermati per un controllo in auto a Fiumicino (Savignano sul Rubicone)

Un 17enne e un 18enne sono stati denunciati a Savignano sul Rubicone, dopo essere stati fermati in auto con due coltelli, uno a serramanico con lama di 8 cm, l'altro con lama di 17 cm, classificabile come arma. I fatti sono avvenuti martedì pomeriggio (30 dicembre) a Fiumicino, nel Comune di Savignano sul Rubicone. L'auto, il cui conducente trasportava tre giovani, compresi il 17enne e il 18enne, è stata fermata dalla Polizia Locale per un controllo di routine. Il primo aveva con sé il coltello a serramanico, nascosto all'interno dello zaino, mentre il coltello più grande è risultato nella disponibilità del 18enne. Al termine degli accertamenti è stata formalizzata la denuncia per porto di armi e oggetti atti ad offendere.