Giri sospetti in alcuni hotel di Bellariva: arrestato spacciatore di cocaina ed eroina

Addosso aveva un coltello a serramanico

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza di reato un cittadino tunisino di 31 anni, domiciliato in città, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, i militari hanno notato l’uomo aggirarsi nei pressi di alcune strutture ricettive di Bellariva. Dopo un breve monitoraggio, lo hanno visto avvicinato da un uomo e successivamente da una donna: entrambi si sono allontanati subito dopo un rapido scambio.

I Carabinieri sono quindi intervenuti fermando i tre. Addosso ai due presunti acquirenti sono state trovate dosi di cocaina ed eroina appena ricevute. La perquisizione personale e domiciliare a carico del 31enne ha portato al rinvenimento di circa 30 grammi di eroina, una dose di hashish, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, oltre a oltre 1.000 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

L’uomo è stato inoltre denunciato per porto abusivo di un coltello a serramanico con lama di 7 centimetri e per il possesso di una tessera sanitaria intestata a un’altra persona, che ne aveva denunciato il furto lo scorso agosto.

Al termine degli accertamenti, il 31enne è stato dichiarato in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la mattinata odierna.