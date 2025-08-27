Giro del Monte 2025: appuntamento il 6 settembre a San Marino

Aperte le iscrizioni online per la storica corsa attorno al Monte Titano

È ufficialmente iniziato il conto alla rovescia per il Giro del Monte 2025, la storica manifestazione podistica e camminata che sabato 6 settembre animerà il cuore della Repubblica di San Marino. L’evento, giunto a oltre cinquant’anni dalla sua prima edizione del 1971, conferma il fascino del percorso di 7 km attorno al Monte Titano, tra le strade dei centri storici Unesco di San Marino Città e Borgo Maggiore, passando lungo la panoramica Sottomontana.

Il programma prevede la podistica competitiva Fidal, la Corporate Run a squadre, la staffetta e la camminata/corsa non competitiva aperta a tutti. Per gli appassionati di trail running torna anche lo Skytrail Giro del Monte, con i suoi 9 km e 450 metri di dislivello positivo sui sentieri attorno al Monte.

Non mancheranno le gare giovanili e le prove dedicate agli atleti Special Olympics, con partenza da Piazza Sant’Agata, a sottolineare lo spirito inclusivo della manifestazione.

Le iscrizioni sono già aperte online sul sito ufficiale www.tfsanmarino.com

, dove è possibile consultare anche il programma dettagliato e le offerte per vivere un intero weekend sportivo e turistico a San Marino.