Giro della Romagna, 197 chilometri di sfida

I corridori scaleranno per sette volte la salita delle Volture

Il Giro della Romagna si prepara a tornare protagonista domenica 21 settembre. Dopo la rinascita del 2024, che aveva riportato la corsa in calendario a 13 anni dall’ultima edizione, la storica classica è pronta a vivere la sua 88ª edizione con partenza da Lugo e arrivo a Castrocaro.



Il pensiero degli organizzatori, Davide Cassani e Marco Selleri, è andato a Filippo Baroncini, testimonial della gara e assente per infortunio: «Speriamo di averlo con noi quel giorno» hanno dichiarato.



Il percorso

Saranno 197,4 i chilometri da affrontare. Dopo una prima parte pianeggiante attraverso la pianura ravennate e forlivese, i corridori scaleranno per sette volte la salita delle Volture, breve ma selettiva, destinata a rendere incerta la corsa fino al traguardo.

La presentazione si è svolta a Lugo, nella sede del corso universitario di Meccatronica, sottolineando il legame tra sport e lavoro. La corsa è inserita nella Coppa Italia delle Regioni e vedrà la partecipazione sia dei professionisti sia delle categorie giovanili, con premiazione congiunta. L’obiettivo per il futuro è aprire la manifestazione anche al settore femminile.Come rimarcato dalle istituzioni locali, l’evento rappresenta non solo un appuntamento sportivo di primo piano, ma anche una vetrina per raccontare la Romagna e le sue eccellenze, sulla scia del successo ottenuto dal Tour de France partito dalla regione nel 2024.Il Giro della Romagna, nato nel 1910, vanta un albo d’oro prestigioso con nomi come Coppi, Girardengo, Binda, Gimondi e Saronni. Numerosi anche i successi romagnoli, da Ortelli a Baldini, fino allo stesso Cassani.Lo scorso anno si impose Antonio Morgado (Uae Team Emirates). Quest’anno i riflettori sono puntati sul faentino Manuele Tarozzi, attaccante generoso, considerato dagli addetti ai lavori come il corridore più adatto al tracciato: «L’anno scorso è stato quello che ha percorso più chilometri in fuga – ha ricordato Cassani – e il percorso sembra fatto per lui».