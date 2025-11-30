Giro della Serra: vittorie per Ricciardi e per la riminese Sara Ceccolini

L’edizione 2025 ha registrato una grande partecipazione: oltre 700 iscritti, tra cui circa 400 agonisti

Si è svolto domenica 30 novembre 2025 a Castel Bolognese il 53º Giro Podistico della Serra, prova inserita nel calendario Uisp provinciale e valida come 5° Memorial Luigi Bruschi, vigile del fuoco ravennate ricordato con l’assegnazione di un trofeo speciale ai vincitori assoluti.

L’edizione 2025 ha registrato una grande partecipazione: oltre 700 iscritti, tra cui circa 400 agonisti, hanno affrontato il caratteristico percorso misto collinare di 14,4 km, impegnativo ma estremamente suggestivo. A fare da cornice, una giornata di sole ma freddo che ha accompagnato i runner lungo i saliscendi del tracciato, con partenza e arrivo in Piazza Bernardi.

Protagonista assoluto della gara è stato ancora una volta Ricciardi Luis Matteo (A.S.D. Dinamo Running), che dopo il successo ottenuto la settimana precedente a Faenza ha bissato la vittoria fermando il cronometro a 45:17.

In campo femminile il successo è andato alla riminese Sara Ceccolini del Cus Parma, che ha concluso in 54:16. La podista, moglie del nutrizionista Samuele Valentini e allenata da Andrea Sanguinetti, ha dominato la gara mantenendo un ritmo costante lungo tutto il tracciato.

Accanto alla prova competitiva si sono svolte anche le tradizionali camminate non agonistiche su distanze di 14,4 km, 5 km e 2,5 km, che hanno coinvolto famiglie, appassionati e camminatori.