Giro d'Italia, delusione per Rimini: nessuna tappa nel nostro territorio

All'edizione 2026 è atteso il campione danese Vingegaard

Il prossimo Giro d'Italia partirà l'8 maggio da Nesebar, Bulgaria. L'edizione 2026 della storica gara ciclistica si svilupperà su ventun tappe per 3459,2 km e 49.150 metri di dislivello: le prime tre si correranno in Bulgaria, dalla quarta si torna in Italia a Catanzaro. Quest'anno il Giro d'Italia non passerà in Provincia di Rimini. La tappa numero 8, sabato 16 maggio, partirà da Chieti per approdare poi nelle Marche, a Fermo. Tappa seguente, la 9 domenica 17 maggio, con partenza da Cervia, prima parte pianeggiante e poi la sfida dell'Appennino bolognese.

L'edizione 2026 dovrebbe registrare l'esordio del 28enne fuoriclasse danese Jonas Vingegaard, vincitore a settembre della scorsa Vuelta. Il percorso sembra particolarmente adatto a uno scalatore come lui: una vittoria gli permetterebbe di fare il Triplete, avendo già vinto Tour de France e Vuelta. Molto atteso è anche il messicano Isaac Del Toro, che si allena sulle strade di Rimini e San Marino, secondo nella precedente edizione del giro. Le speranze tricolori sono affidate a due giovani talenti: Giulio Pellizzari della Bora, due sesti posti agli ultimi Giro d'Italia e Vuleta, e Antonio Tiberi della Bahrain. Anche loro, come Del Toro, hanno la residenza sammarinese e si allenano spesso sulle strade Riminesi