Giro d’Italia Donne: le campionesse passano per Verucchio, ecco le modifiche alla viabiità

L'11 luglio la SP14 e parte della Marecchiese chiuse temporaneamente tra le 10 e le 12 per il transito delle atlete

L'11 luglio anche il territorio del Comune di Verucchio sarà attraversato dalla 6^ tappa del giro d'Italia femminile "Bellaria Igea M. - Terre Roveresche"

In quell’occasione verrà chiusa al traffico (ordinanza del Prefetto e del Comune) per lo stretto tempo necessario al transito delle cicliste la SP.14 che attraversa l’abitato di Ponte Verucchio ed il tratto della Marecchiese fino all’intersezione con la SP.15 ter e successivamente la SP.15 ter per accedere al territorio di San Marino (località Gualdicciolo) presumibilmente, indicativamente fra le ore 10.00 e le ore 12.00.