Giù dal tetto di un capannone abbandonato: muore 19enne urbexer

Tragedia ad Alzano Lombardo. Un altro giovane ferito in modo non grave

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere precipitato dal tetto di un capannone industriale abbandonato ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Un suo coetaneo, che si trovava con lui, è rimasto ferito ma le sue condizioni non sono gravi.

La tragedia si è consumata all’interno di una struttura dismessa che un tempo ospitava uno stabilimento dell’Italcementi. Il giovane deceduto si chiamava Daniel Esteban Camera Garcia: era originario della Colombia ma viveva da sempre a Casnigo, nella Bergamasca.

Daniel faceva parte di un gruppo di amici appassionati di urban exploration, noti come urbexer: giovani che esplorano luoghi abbandonati come fabbriche, edifici in rovina e strutture industriali dismesse. Un fenomeno sempre più diffuso, soprattutto tra le nuove generazioni.

In cinque erano entrati nell’ex complesso industriale e avevano raggiunto i piani superiori dell’edificio. È lì che, per cause ancora in fase di accertamento, il 19enne è caduto dal tetto, facendo un volo fatale. Sono stati gli amici presenti a lanciare immediatamente l’allarme dopo aver assistito alla caduta.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le autorità stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’accaduto.