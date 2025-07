Giugliano: accoltellato un 15enne durante una lite per il calcio

Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’aggressore

Ieri pomeriggio, 24 luglio, a Giugliano in Campania, un ragazzo di 15 anni è stato accoltellato durante una lite scoppiata al termine di una partita di calcio tra coetanei. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giuliano, dove è attualmente ricoverato in condizioni gravi ma stabili. Le forze dell’ordine stanno indagando per risalire all’aggressore, che si sarebbe dileguato subito dopo il ferimento. Testimoni raccontano che la discussione sarebbe degenerata rapidamente in violenza.